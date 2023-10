Cet évènement est passé Le végétal, cartographie de la Bastide : une expérience peinture et gravure Bfm La Bastide Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Le végétal, cartographie de la Bastide : une expérience peinture et gravure Bfm La Bastide Limoges, 6 septembre 2023, Limoges. Le végétal, cartographie de la Bastide : une expérience peinture et gravure 6 – 27 septembre Bfm La Bastide Accès libre Les travaux d’arts (peintures, gravures, collages) exposés ont été réalisés par les enfants du quartier de la Bastide lors d’ateliers menés conjointement par le centre de loisirs et l’association Roue Libre.

Cette « cartographie végétale de leur quartier » est constituée de gravures et de peintures végétales et de collages de feuilles séchées. L’exposition expliquera les procédés de teinture végétale réalisés pour créer de la couleur et les essences récoltées dans le bois de la Bastide par les enfants.

Seront présentés aussi leurs travaux réalisés au Musée Cécile Sabourdy. Bfm La Bastide 45 Rue Georges Braque Limoges 87100 La Bastide Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-06T14:00:00+02:00 – 2023-09-06T18:00:00+02:00

2023-09-27T14:00:00+02:00 – 2023-09-27T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bfm La Bastide Adresse 45 Rue Georges Braque Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Bfm La Bastide Limoges latitude longitude 45.85561;1.270562

Bfm La Bastide Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/