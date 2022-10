Comment fait-on un dessin animé? Bfm La Bastide Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Un atelier pour les 7 ans et +. Bfm La Bastide 45 Rue Georges Braque, 87100 Limoges La Bastide Limoges 87068 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bfm.limoges.fr/evenement/comment-fait-un-dessin-anime »}] À l’occasion de la sortie du dernier film d’animation de Michel Ocelot le 19 octobre 2022 Le Pharaon, le Sauvage et la princesse, viens apprendre comment on crée un dessin animé. À partir de 7 ans. https://bfm.limoges.fr/evenement/comment-fait-un-dessin-anime

2022-10-19T14:30:00+02:00

2022-10-19T16:00:00+02:00

