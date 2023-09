BFM du Centre-Ville – Les bébés lecteurs BFM du Centre-Ville Limoges, 30 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Les samedis 30 septembre et 28 octobre à la BFM du Centre-Ville dès 10H30,

Participez aux rendez-vous pour permettre aux tout-petits, de 0 à 3 ans, de partir à la découverte du livre au gré de leur rythme et de leurs envies.

Informations complémentaires et réservations par téléphone..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

BFM du Centre-Ville Place Aimé Césaire

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Saturdays September 30 and October 28 at the Downtown BFM from 10:30 am,

Join us to help toddlers aged 0 to 3 discover books at their own pace.

Further information and reservations by phone.

Sábados 30 de septiembre y 28 de octubre en el BFM, en el centro de la ciudad, a partir de las 10.30 h,

Únete a la diversión y deja que tus pequeños, de 0 a 3 años, descubran los libros a su ritmo y a su manera.

Más información y reservas por teléfono.

Samstags, 30. September und 28. Oktober, in der BFM im Stadtzentrum ab 10:30 Uhr,

Nehmen Sie an den Terminen teil, bei denen Kleinkinder von 0 bis 3 Jahren nach ihrem Rhythmus und ihren Wünschen auf Entdeckungsreise durch das Buch gehen können.

Weitere Informationen und Reservierungen per Telefon.

Mise à jour le 2023-09-10 par OT Limoges Métropole