BFM Centre-Ville – Petit rendez-vous du mercredi aprèm BFM du Centre-Ville Limoges, 27 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le 27 septembre à la BFM Centre-Ville à 15H,

Dans le cadre des petits rendez-vous du mercredi aprèm, vous êtes invités à mener l’enquête lors de l’Escape game : « Mystères & boules de plumes ». L’enquête se concentre autour d’un jeu de cartes et d’animaux pour ramener la paix dans la basse-cour !

Pour le 6-8 ans.

Entrée libre sur inscription par téléphone..

2023-09-27 fin : 2023-09-27 . EUR.

BFM du Centre-Ville Place Aimé Césaire

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



September 27 at BFM Centre-Ville at 3pm,

As part of our Wednesday afternoon program, we invite you to take part in an Escape game: « Mystères & boules de plumes ». The investigation revolves around a game of cards and animals to bring peace to the barnyard!

For 6-8 year-olds.

Free admission by phone.

27 de septiembre en el BFM Centre-Ville a las 15.00 horas,

En el marco de los miércoles por la tarde, le invitamos a participar en un juego de evasión: « Mystères & boules de plumes ». La investigación gira en torno a un juego de cartas y animales ¡para devolver la paz al corral!

Para niños de 6 a 8 años.

Entrada gratuita previa inscripción por teléfono.

Am 27. September in der BFM Centre-Ville um 15H,

Im Rahmen der kleinen Mittwochnachmittagsveranstaltungen sind Sie eingeladen, beim Escape Game: « Mystères & boules de plumes » (Geheimnisse und Federbälle) die Ermittlungen zu übernehmen. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf ein Kartenspiel und Tiere, um den Frieden im Hühnerhof wiederherzustellen!

Für den 6-8-Jährigen.

Freier Eintritt nach telefonischer Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-10 par OT Limoges Métropole