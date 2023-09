BFM Centre-Ville – Petit rendez-vous du mercredi aprèm BFM du Centre-Ville Limoges, 27 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le 27 septembre à la BFM Centre-Ville à 15H,

Dans le cadre des petits rendez-vous du mercredi aprèm, découvrez comment les livres sont équipés pour pouvoir les emprunter par la suite.

Pour le 7-9 ans.

Entrée libre sur inscription par téléphone..

2023-09-27 fin : 2023-09-27 . EUR.

BFM du Centre-Ville Place Aimé Césaire

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



September 27 at BFM Centre-Ville at 3pm,

As part of our Wednesday afternoon events, discover how books are equipped so you can borrow them later.

For 7-9 year-olds.

Free admission by phone.

27 de septiembre en el BFM Centre-Ville a las 15.00 horas,

En el marco de los actos del miércoles por la tarde, infórmese sobre el equipamiento de los libros para poder tomarlos prestados más tarde.

Para niños de 7 a 9 años.

Entrada gratuita, inscripción por teléfono.

Am 27. September in der BFM Centre-Ville um 15H,

Im Rahmen der kleinen Mittwochnachmittagstermine erfahren Sie, wie Bücher ausgestattet sind, damit Sie sie später ausleihen können.

Für 7-9-Jährige.

Freier Eintritt nach telefonischer Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-10 par OT Limoges Métropole