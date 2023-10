¡ Hola España ! BFM de Limoges Limoges, 2 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Du 2 au 30 novembre.

De 10h à 18h du mardi au samedi.

Exposition sur l’Espagne abordant divers aspects de ce pays tels que l’histoire, l’intégration européenne, la géographie, l’organisation administrative, l’économie, le tourisme, la littérature, les arts, la musique… 10 panneaux pour être incollable.

Exposition proposée par la Maison de l’Europe-EUROPE DIRECT Limousin.

Entrée libre..

2023-11-02 fin : 2023-11-30 18:00:00.

BFM de Limoges Place Aimé Césaire

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



November 2nd to 30th.

Tuesday to Saturday, 10 am to 6 pm.

Exhibition on Spain, covering various aspects of the country’s history, European integration, geography, administrative organization, economy, tourism, literature, arts, music, etc. 10 panels to keep you up to date.

Proposed by Maison de l’Europe-EUROPE DIRECT Limousin.

Free admission.

Del 2 al 30 de noviembre.

De 10 a 18 h, de martes a sábado.

Una exposición sobre España, que abarca diversos aspectos del país: historia, integración europea, geografía, organización administrativa, economía, turismo, literatura, arte, música, etc. 10 paneles para estar al día.

Exposición organizada por la Maison de l’Europe-EUROPE DIRECT Limousin.

Entrada gratuita.

Vom 2. bis zum 30. November.

Dienstag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr.

Eine Ausstellung über Spanien, die verschiedene Aspekte des Landes behandelt, wie Geschichte, europäische Integration, Geografie, Verwaltungsorganisation, Wirtschaft, Tourismus, Literatur, Kunst, Musik usw. 10 Tafeln, auf denen Sie alles Wissenswerte erfahren können.

Die Ausstellung wird von der Maison de l’Europe-EUROPE DIRECT Limousin angeboten.

Freier Eintritt.

