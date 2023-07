Les contes du zèbre #2 – Les Zébrures d’Automne BFM de Limoges Limoges, 27 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Contes par Sylvie Belleau et Sylvain Rivière.

À 15h.

CONTES DU SAINT-LAURENT (Sylvie Belleau)

Comme dans les fables, elle vient de la ville, il vient des champs. Ils arrivent avec leurs besaces chargées de contes et légendes glanés sur les berges du St-Laurent, le long fleuve qui traverse le Québec. Vous y rencontrerez le quêteux du village, les pirates des Iles de la Madeleine, le bossu de l’Ile d’Orléans, autant d’histoires qui ont échouées un jour ou l’autre sur les rives du fleuve pour prendre racine, fleurir et se transformer au gré des saisons.

Tout public.

Entrée libre..

BFM de Limoges Place Aimé Césaire

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Storytelling by Sylvie Belleau and Sylvain Rivière.

At 3pm.

TALES DU SAINT-LAURENT (Sylvie Belleau)

As in the fables, she’s from the city, he’s from the country. They arrive with their bags full of tales and legends gleaned from the banks of the St. Lawrence, the long river that runs through Quebec. You’ll meet the village beggar, the pirates of the Magdalen Islands, the hunchback of the Ile d’Orléans, all stories that have washed up on the river?s banks one day or another, taking root, blossoming and transforming with the seasons.

Open to all.

Free admission.

Cuentacuentos de Sylvie Belleau y Sylvain Rivière.

A las 15.00 h.

CUENTOS DE SANTA LAURENT (Sylvie Belleau)

Como en las fábulas, ella viene de la ciudad, él del campo. Llegan con sus maletas llenas de cuentos y leyendas recogidos en las orillas del San Lorenzo, el largo río que atraviesa Quebec. Conocerá al mendigo del pueblo, a los piratas de las islas de la Magdalena, al jorobado de la isla de Orleans, todas historias que un día u otro han llegado a las orillas del río para arraigar, florecer y cambiar con las estaciones.

Abierto a todos.

Entrada gratuita.

Märchen von Sylvie Belleau und Sylvain Rivière.

15 Uhr.

SAINT-LAURENT-MÄRCHEN (Sylvie Belleau)

Wie in den Fabeln kommt sie aus der Stadt, er von den Feldern. Sie kommen mit ihren Taschen voller Märchen und Legenden, die sie an den Ufern des Sankt-Lorenz-Stroms, des langen Flusses, der durch Québec fließt, gesammelt haben. Sie treffen auf den Quäker aus dem Dorf, die Piraten von den Madeleine-Inseln, den Buckligen von der Ile d’Orléans – alles Geschichten, die irgendwann einmal an den Ufern des Flusses gestrandet sind, um dort Wurzeln zu schlagen, zu blühen und sich im Laufe der Jahreszeiten zu verwandeln.

Für jedes Publikum geeignet.

Freier Eintritt.

