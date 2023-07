Les contes du zèbre #1 – Les Zébrures d’Automne BFM de Limoges Limoges, 26 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Contes par Ronald Larocque et Elaine Richard

À 18h.

SURVIVANCE D’HIVER (Élaine Richard)

De génération en génération, Élaine Richard vous amène là où tout a commencé. Là où les hivers devaient s’apprivoiser. Fière héritière de ce patrimoine insulaire, elle vous raconte l’arrivée des pionniers jusqu’à l’enracinement de sa famille. Avec humour et tendresse, elle nous invite à découvrir ce territoire qui a forgé ce peuple qu’on appelle madelinot et à être attentif aux traces que laisse le passé en chacun de nous.

Tout public.

Entrée libre..

2023-09-26 fin : 2023-09-26 . .

BFM de Limoges Place Aimé Césaire

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Tales by Ronald Larocque and Elaine Richard

6pm.

WINTER SURVIVAL (Élaine Richard)

From generation to generation, Élaine Richard takes you back to where it all began. Where winters had to be tamed. Proud heiress of this island heritage, she tells you about the arrival of the pioneers and her family?s roots. With humor and tenderness, she invites us to discover the land that forged the people we call Madelinot, and to be attentive to the traces that the past leaves in each of us.

Open to all.

Admission free.

Cuentos de Ronald Larocque y Elaine Richard

A las 18 h

SUPERVIVENCIA INVERNAL (Élaine Richard)

De generación en generación, Élaine Richard nos transporta a los orígenes. Allí donde había que domar los inviernos. Orgullosa heredera de este patrimonio isleño, nos habla de la llegada de los pioneros y de cómo su familia echó raíces. Con humor y ternura, nos invita a descubrir la tierra que forjó al pueblo que llamamos Madelinot, y a estar atentos a las huellas que el pasado deja en cada uno de nosotros.

Todos los públicos.

Entrada gratuita.

Märchen von Ronald Larocque und Elaine Richard

18:00 Uhr

WINTERÜBERLEBEN (Élaine Richard)

Von Generation zu Generation führt Sie Élaine Richard an den Ort, an dem alles begann. Dort, wo die Winter gezähmt werden mussten. Als stolze Erbin dieses Inselerbes erzählt sie Ihnen von der Ankunft der Pioniere bis hin zur Verwurzelung ihrer Familie. Mit Humor und Zärtlichkeit lädt sie uns ein, die Gegend zu entdecken, die das Volk der Madelinot geformt hat, und auf die Spuren zu achten, die die Vergangenheit in jedem von uns hinterlässt.

Für alle Altersgruppen geeignet.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-07-04 par OT Limoges Métropole