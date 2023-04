Panorama culturel européen sur la Suède BFM de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Panorama culturel européen sur la Suède BFM de Limoges, 4 avril 2023, Limoges. Panorama culturel européen sur la Suède 4 – 29 avril BFM de Limoges Entrée libre A l’occasion de la présidence du Conseil de l’Union européenne par la Suède du 1er janvier au 30 juin 2023, la Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT limousin et la Bfm de Limoges vous invitent durant tout le mois d’avril à découvrir ce pays sous toutes ses facettes !

Un premier événement, le 5 avril, vous permettra de mieux connaître les institutions, la géographie et l’histoire de la Suède. Ce Café de l’Europe se déroulera à partir de 17h30. Il sera suivi d’un panorama littéraire afin de se familiariser avec les auteurs incontournables de la littérature suédoise. JEUDI 13 AVRIL 2023 / 11h (ESPACE JEUNESSE)

Une heure du conte spéciale autour de la littérature jeunesse aura lieu au pôle Enfance le jeudi 13 avril à 11h (à partir de 5 ans). MERCREDI 26 AVRIL 2023 / 17h30 (HALL)

Panorama musical suivi d’un quiz – Venez découvrir les compositeurs suédois incontournables et tester vos connaissances sur la culture du pays ! En dehors d’ABBA et de Nils Holgersson, connaissez-vous bien la Suède ? SAMEDIS 1er, 8, 15, 22 et 29 AVRIL 2023

Ne manquez pas aussi les projections de films suédois (petit auditorium) à l’espace Image et son tous les samedis après-midi à 14h. Jean-Pierre Foulletier de la Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT Limousin sera présent aux séances des 1er , 22 et 29 avril 2023 pour échanger avec le public. MERCREDIS 5,12,19 et 26 AVRIL 2023 Ne manquez pas aussi les projections de films et dessins animés suédois (espace jeunesse) tous les mercredis après-midi à 15h. BFM de Limoges 2, place aimé Césaire Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://europe-limousin.eu/panorama-culturel-europeen-sur-la-suede-1er-au-29-avril-2023-bfm-de-limoges/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© ASSY de Pixabay

