Artistes en escales pour Noël Bfm de Limoges (La Galerie) Limoges, 9 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Exposition d’Emaux et peintures d’Annick MALINVAUD ainsi que de la céramique contemporaine, raku de Daniel Rossander.

Cette dernière est organisée par l’association 4A (Art – Art du feu – Artisanat d’ Art).

Informations complémentaires auprès de M. Malinvaud (coordonnées en lien)..

2023-12-09 fin : 2023-12-21 18:00:00. EUR.

Bfm de Limoges (La Galerie) Place Aimé Césaire

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of enamels and paintings by Annick MALINVAUD and contemporary ceramics and raku by Daniel Rossander.

The latter is organized by the 4A association (Art – Art du feu – Artisanat d’ Art).

For further information, please contact Mr. Malinvaud (see link for contact details).

Exposición de esmaltes y pinturas de Annick MALINVAUD y de cerámica contemporánea y rakú de Daniel Rossander.

Esta última está organizada por la asociación 4A (Art – Art du feu – Artisanat d’ Art).

Para más información, diríjase al Sr. Malinvaud (véanse los datos de contacto).

Ausstellung von Emaille und Gemälden von Annick MALINVAUD sowie zeitgenössische Keramik, Raku von Daniel Rossander.

Letztere wird von der Vereinigung 4A (Art – Art du feu – Artisanat d’ Art) organisiert.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Herrn Malinvaud (Kontaktdaten siehe Link).

Mise à jour le 2023-11-02 par OT Limoges Métropole