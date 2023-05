Sors de ta Zone ! Bfm de l’Aurence, 24 juin 2023, Limoges.

Sors de ta Zone ! Samedi 24 juin, 15h00 Bfm de l’Aurence

Porté par l’association l’Antenne en partenariat avec le centre social Vital et l’équipe de prévention de l’ALSÉA, le projet Sors De Ta Zone a pour objectif d’accompagner des jeunes dans la création musicale à travers différents ateliers menés par un intervenant, ancien professionnel de la musique : écriture de textes, MAO, enregistrements studio, création de clip vidéo, travail d’interprétation et de représentation scénique. Au programme restitution vidéo et photo du projet et les participants de l’édition 2022/2023 viendront interpréter leurs compositions en live !

Bfm de l’Aurence 29 rue Marcel Vardelle 87100 Limoges Limoges 87100 Corgnac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 05 02 85 https://bfm.limoges.fr/ Bibliothèque Municipale, située dans le quartier de Corgnac Ligne 8, parkings, etc

2023-06-24T15:00:00+02:00 – 2023-06-24T16:30:00+02:00

