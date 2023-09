SIESTE MUSICALE DU MALI AU MISSISSIPPI BFM DE L’AURENCE Le Mas Blanc, 25 novembre 2023, Le Mas Blanc.

SIESTE MUSICALE DU MALI AU MISSISSIPPI Samedi 25 novembre, 15h00 BFM DE L’AURENCE SUR RÉSERVATION. POUR TOUTE INFORMATION, VEUILLEZ CONTACTER LA BFM DE L’AURENCE : 05 55 05 02 85.

« L’Amérique n’a que les feuilles du Blues, les racines sont en Afrique », ainsi Ali Farka Touré, grand bluesman malien, évoque le lien évident entre le Blues des Etats-Unis et la musique africaine. Les esclaves africains ont introduit le Blues en Amérique. Leurs chants qui résonnaient dans les plantations de coton et la musique vibrante animant les soirées dansées constituent un pont entre eux et la musique des griots de leur Terre natale. Le Blues existe aussi en Afrique. Il a retraversé l’Atlantique pour renaître sur ses terres d’origines où il est porté par des musiciens exceptionnels, trouvant leurs sources d’inspiration dans les rythmes traditionnels. Ses graines ont germé donnant naissance à une diversité d’artistes que nous découvrirons ensemble pendant cette heure de voyage musical.

BFM DE L’AURENCE 29 RUE MARCEL VARDELLE – 87100 LIMOGES Le Mas Blanc 87100 Corgnac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.eclatsdemail.com/autour-du-festival/concerts-animations/les-siestes-musicales/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00

Jazz Blues

© DR