MISS’UNDERSTOOD BFM DE L’AURENCE Le Mas Blanc, 24 novembre 2023, Le Mas Blanc.

MISS’UNDERSTOOD Vendredi 24 novembre, 18h00 BFM DE L’AURENCE ENTRÉES LIBRES DANS LA MESURE DES PLACES DISPONIBLES

Avec « Miss’Understood », Pierô (chanteuse autrice et compositrice) vous convie à un retour aux sources du blues, simple, vrai et efficace, du rock, du boogie et de la soul en conviant ses ami(e)s musicien(ne)s sur scène à rallumer la flamme au cas où nous l’aurions perdue ! Miss’Understood rend hommage au bluesman français Alan Jack, auprès de qui Pierô a forgé et trouvé sa voix. La tigresse du Bengale, comme l’avait surnommé la presse de l’époque, nous fait partager ce répertoire culte des années 70, l’agrémentant de titres inédits sur des arrangements personnels. Un album Miss’Understood « Tribute to Alan jack » avait été enregistré en 2013 à OUI DIRE STUDIO avec pour invités les complices et bluesmen Patrick Verbeke et Benoit Blue Boy.

BFM DE L'AURENCE 29 RUE MARCEL VARDELLE – 87100 LIMOGES Le Mas Blanc 87100 Corgnac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T18:00:00+01:00 – 2023-11-24T19:30:00+01:00

Jazz Concert

© DR