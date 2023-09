DU MALI AU MISSISSIPPI BFM DE L’AURENCE Le Mas Blanc, 22 novembre 2023, Le Mas Blanc.

En suivant le voyage de Corey Harris au Mississippi et en Afrique de l’Ouest, le film présente les origines du blues dans le delta du grand fleuve américain, et sa parenté avec les musiques traditionnelles du Mali et du Niger. Martin Scorsese nous offre un voyage depuis les rives du fleuve Niger, au Mali, jusqu’aux champs de coton et aux arrière-salles bricolées du delta du Mississippi afin de retracer les origines du Blues. Il nous livre un cocktail lyrique de performances originales (dont celles d’Ali Farka Touré, Salif Keita, Taj Mahal) et d’images d’archives rarissimes.

2023-11-22T15:00:00+01:00 – 2023-11-22T17:00:00+01:00

Jazz Blues

