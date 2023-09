DOAM BFM DE L’AURENCE Le Mas Blanc, 2 novembre 2023, Le Mas Blanc.

DOAM 2 – 30 novembre BFM DE L’AURENCE

Initiée à l’Ecole des Beaux-Arts de Cherbourg, DOAM a nourri sa passion pour la peinture et développé, pendant plus de 30 ans, son style riche en couleurs en mouvement et en spontanéité. Originaire de Saône et Loire, l’artiste réside actuellement en Vendée, après avoir vécu 8 ans en Corée du Sud. Ses déplacements successifs et nombreuses rencontres en France et en Asie ont fait évoluer sa technique et son expression artistique de la figuration vers l’abstraction. Ses thèmes favoris, la musique Jazz et l’eau, lui permettent de se libérer et d’improviser au son de la musique en laissant libre cours à son intuition. Influencée par la calligraphie coréenne, ainsi que par les peintures de Sam Francis, De Kooning et Joan Mitchell, DOAM projette ses couleurs acryliques primaires dans une gestuelle empreinte de spontanéité et d’émotion, créant des partitions dynamiques et colorées qui éveillent la joie et la bonne humeur. DOAM participe à de nombreuses expositions en France et à l’International. Ses œuvres sont également visibles en galeries à Royan et Rouen.

BFM DE L’AURENCE 29 RUE MARCEL VARDELLE – 87100 LIMOGES Le Mas Blanc 87100 Corgnac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.eclatsdemail.com/autour-du-festival/expositions-animations/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T13:00:00+01:00 – 2023-11-02T18:00:00+01:00

2023-11-30T13:00:00+01:00 – 2023-11-30T18:00:00+01:00

Jazz Exposition

© DR