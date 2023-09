ALRIYAH BFM DE LA BASTIDE Marly, 17 novembre 2023, Marly.

ALRIYAH Vendredi 17 novembre, 18h00 BFM DE LA BASTIDE ENTRÉES LIBRES DANS LA MESURE DES PLACES DISPONIBLES

Le duo « Alriyah », Laurent Mansuy et Cyril Douard, connus des amateurs de Jazz Manouche, notamment en Occitanie et Nouvelle Aquitaine, pour avoir collaboré dans le Trio « La Pie Swing » .

Un projet mûri depuis bien longtemps, une rencontre entre guitaristes, amis de longue date, inspirés de musiques manouches et méditerranéennes, de flamenco et de musiques orientales. Des voyages vécus et rêvés, mis en musique, composés ensemble. Le duo s’est déjà produit au grand Théâtre de La Teste De Buch, sur les Scènes de Musiques Actuelles de Bergerac et Périgueux, notamment.

Line-up :

Laurent Mansuy – Guitare

Cyril Douard – Guitare

BFM DE LA BASTIDE 45 RUE GEORGES BRAQUE – 87100 LIMOGES

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T18:00:00+01:00 – 2023-11-17T19:30:00+01:00

Jazz Concert

© DR