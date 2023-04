Crimes et cambriolages à la une ! Des faits divers sanglants aux exploits d’Arsène Lupin à la Belle Époque. Bfm centre-ville – Pôle Littératures Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Crimes et cambriolages à la une ! Des faits divers sanglants aux exploits d’Arsène Lupin à la Belle Époque. Bfm centre-ville – Pôle Littératures, 16 mai 2023, Limoges. Crimes et cambriolages à la une ! Des faits divers sanglants aux exploits d’Arsène Lupin à la Belle Époque. 16 mai – 10 juin Bfm centre-ville – Pôle Littératures Entrée libre Dans le cadre de Vins noirs, le Festival international de polar de Limoges (1-4 juin), Pierre Piazza – maître de conférences en science politique – propose une exposition sur quatorze faits divers qui marquèrent la presse française de la Belle Époque. Après l’effroi et les meurtres, les rires et les vols élégants : des vitrines célèbrent le personnage d’Arsène Lupin. Ce gentleman cambrioleur plaît car il ne verse pas une goutte de sang et se moque de l’autorité. Bfm centre-ville – Pôle Littératures 2 place Aimé Césaire 87032 Limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.facebook.com/vinsnoirs/?locale=fr_FR »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

