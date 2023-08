Voyage d’antan de nos Ainés – Années 1930/1940 Bfm Centre-ville – Pôle Limousin et patrimoine Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Voyage d'antan de nos Ainés – Années 1930/1940
10 octobre – 30 novembre
Bfm Centre-ville – Pôle Limousin et patrimoine
Limoges

Accès libre

Une évocation de l'enfance des résidents du foyer d'Arcadie – Le Forum (années 30 et 40) à travers une restitution d'ateliers d'expression autour de récits et d'anecdotes ; des objets personnels accompagnent cette exposition.

En partenariat avec Les Jardins d'Arcadie – Résidence Séniors Le Forum

