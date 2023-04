Le patrimoine industriel du Limousin Bfm Centre-ville – Pôle Limousin et patrimoine, 2 mai 2023, Limoges.

Le patrimoine industriel du Limousin 2 mai – 30 juin Bfm Centre-ville – Pôle Limousin et patrimoine Accès libre

Le paysage Limousin témoigne d’un patrimoine industriel s’appuyant sur des ressources naturelles, des matières et outils de production, des ouvriers et artisans qui ont marqué villes et campagnes. Carriers et mineurs, tisseuses et lissiers, sabotiers, brodeuses, mégissiers, gantiers, couturières, velouteuses, artistes en porcelaine, engobeurs et hommes du feu, typographes ou imprimeurs… derrière ces appellations, se trouvent des hommes et des femmes qui ont partagé et transmis des gestes et des savoir-faire, parties prenantes de la mémoire industrielle.

Cette exposition propose un panorama des activités emblématiques et des lieux de mémoire du patrimoine industriel limousin. L’accent est ainsi porté sur quelques thèmes et sites représentatifs : mines de Creuse et carrières de kaolin de Haute-Vienne, ardoisières de Corrèze, barrages hydroélectriques de la vallée de la Dordogne, Cité de la tapisserie d’Aubusson, Éco-quartier de la papeterie à Uzerche, activité porcelainière de Limoges avec le four des Casseaux et le musée Adrien-Dubouché, imprimeries d’Ussel, Rochechouart ou Limoges, Cité du cuir de Saint-Junien, accordéons et manufactures d’armes de Tulle…

Elle fait suite au numéro spécial sur le Patrimoine industriel en Limousin réalisé en partenariat avec le CILAC, association nationale d’étude et de connaissance du patrimoine industriel.

À la BFM et en partenariat avec la ville de Saint-Junien, un focus particulier sera proposé sur la ganterie, la Tapisserie (en partenariat avec Jan Dau Melhau et Jean-Marc Siméonin) et sur le bois (à travers les collections de la Bfm).

Bfm Centre-ville – Pôle Limousin et patrimoine bfm limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Maugein frères