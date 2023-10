Concert AMG Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Concert AMG Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son Limoges, 25 novembre 2023, Limoges. Concert AMG Samedi 25 novembre, 09h30 Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son Dans la limite des places disponibles Dans le cadre du festival Eclats d’Email Jazz édition 2023, la Bfm du centre-ville accueillera le quartet AMG composé d’Antoine Fleury au piano, Mailo Rakotonanahary à la batterie, Keïta Janota au saxophone et Anthony Jouravsky à la contrebasse. Le Quartet AMG a pour ambition d’envahir les oreilles de ses auditeurs en ouvrant la « porte » à la conscience musicale et au plaisir sensoriel. Yusef Lateef, Joe Chambers et Abdullah Ibrahim sont des influences majeures pour le groupe, tant par leur façon de jouer que par leur façon de composer et d’orchestrer. Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Bfm Centre-Ville - Pôle Image et Son
2 place Aimé Césaire
Limoges 87000
Haute-Vienne
Nouvelle-Aquitaine

