Limoges CONCERT Alès Demil Trio Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son Limoges, 18 novembre 2023, Limoges. CONCERT Alès Demil Trio Samedi 18 novembre, 09h30 Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son Dans la limite des places disponibles Alès Demil joue de la guitare depuis l’âge de 8 ans. Découvert à l’occasion du Tremplin d’Action Jazz en 2021 où il reçut le Prix de la Note Bleue, il fut révélé l’année suivante par le Festival de Jazz d’Andernos.

Son trio formé avec Lucca Ferrari à la batterie et Damien Thebaud à l’orgue, s’inscrit dans une tradition des guitaristes jazz, une rythmique au service du soliste et un jeu électro acoustique basé sur l’improvisation. La jeunesse et le talent vraiment prometteur du leader, sa musique, nous évoquent, entre autres, Pat Metheny, Pat Martino, George Benson, des références sur lesquelles il s’appuie pour construire sa propre identité. Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T09:30:00+01:00 – 2023-11-18T10:30:00+01:00

©DR Détails Catégories d'Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bfm Centre-Ville - Pôle Image et Son Adresse 2 place Aimé Césaire Ville Limoges Departement Haute-Vienne latitude longitude 45.826134;1.259288

