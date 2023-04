Visite guidée de l’exposition Unité dans la Diversité Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Visite guidée de l’exposition Unité dans la Diversité Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son, 26 avril 2023, Limoges. Visite guidée de l’exposition Unité dans la Diversité Mercredi 26 avril, 16h30 Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son Sur inscription L’exposition « Unité dans la Diversité« , amorce la deuxième édition du « Festival Unité dans la Diversité » qui aura lieu à Limoges en octobre 2023.

Ce festival, initié par l’association Artistes, rappelle que la différence culturelle est une force, que tout le monde mérite respect, considération et amour.

Ce mercredi 26 avril 2023 à 16h30 ,Karelle Kalamon vous propose une visite guidée détaillée de l’exposition « Unité dans la Diversité », qui met en scène 54 photos, réalisées principalement par Photorayat.

« Des rencontres magnifiques avec toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu, dans une ambiance qui correspondait pleinement et naturellement au thème de l’exposition », affirme le photographe Stéphane Rayat. « Des bonjours sans réponses, des regards méprisants, des gestes déplacés, des pensées suicidaires…Bref ! La liste est longue. Et l’heure n’est pas à la victimisation ou à l’accusation. Ces quelques points pour illustrer ce qui m’a poussé à initier le projet « Unité dans la Diversité ».

Je rêve d’un monde où les gens réaliseront davantage que l’étranger n’est pas toujours un danger et que la différence culturelle apporte de la couleur au monde.

D’ailleurs, pour reprendre Martin Luther King, « ce qui compte chez un Homme, ce n’est pas la couleur de sa peau ou la texture de sa chevelure, mais la texture et la qualité de son âme ».

Comme j’aime bien le dire, chaque jour est une occasion pour devenir meilleur. J’y crois, affirme Karelle Kalamon.

Pour en savoir plus sur l’exposition Unité dans la Diversité, rendez-vous donc sur la passerelle de la BFM.

Pour une meilleure organisation, les inscriptions se font par mail : artisteslimoges@gmail.com ou sur la page Facebook: Festival Unité dans la Diversité.

