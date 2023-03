Unité dans la Diversité Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Unité dans la Diversité Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son, 4 avril 2023, Limoges. Unité dans la Diversité 4 – 29 avril Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son Accès libre L’exposition photos « Unité dans la Diversité » est la continuité du Festival Unité dans la Diversité qui a eu lieu les 15 et 16 décembre 2022 à Limoges. Il s’agit d’un projet de l’association Artistes qui valorise l’art et la culture.

Plus de 15 photos seront exposées. Une citation accompagnera chaque photo. Certaines photos seront prises dans des endroits clés de Limoges. Par ces photos l’association Artistes fait la promotion du vivre ensemble, rappelle qu’il est important de se respecter malgré les différences et que la différence culturelle apporte de la couleur au monde.

Direction artistique: Karelle KALAMON

Photographe: Stéphane Rayat Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son 2 place Aimé Césaire 87000 Limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T10:00:00+02:00 – 2023-04-04T18:00:00+02:00

2023-04-29T10:00:00+02:00 – 2023-04-29T18:00:00+02:00

