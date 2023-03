Exposition photo des monuments historiques et du patrimoine culturel limougeaud Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

Exposition photo des monuments historiques et du patrimoine culturel limougeaud Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son, 14 mars 2023, Limoges. Exposition photo des monuments historiques et du patrimoine culturel limougeaud 14 – 31 mars Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son Accès libre Exposition photo des monuments historiques et du patrimoine culturel limougeaud.

Exposition réalisée par des étudiants de Licence professionnelle des métiers de la culture pour le développement territorial.

https://bfm.limoges.fr/evenement/exposition-photo-des-monuments-historiques-et-du-patrimoine-culturel-limougeaud Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son 2 place Aimé Césaire 87000 Limoges

2023-03-14T10:00:00+01:00 – 2023-03-14T18:00:00+01:00

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

