Buddy Holly, B.B. King, Bonamassa et moi ! Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

Buddy Holly, B.B. King, Bonamassa et moi ! Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son, 1 mars 2023, Limoges. Buddy Holly, B.B. King, Bonamassa et moi ! 1 – 31 mars Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son

Accès libre

John Redman crée des guitares originales en leur redonnant une vie musicale à partir d’instruments abîmés ou cassés. Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son 2 place Aimé Césaire 87000 Limoges Clos Moreau Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://bfm.limoges.fr/evenement/buddy-holly-bb-king-bonamassa-et-moi”}] Passionné de guitares, John Redman crée des guitares originales en leur redonnant une vie musicale à partir d’instruments abîmés ou cassés.

Vous pourrez le rencontrer les samedis 11 et 25 mars de 15h à 17h pour discuter avec lui de sa passion et l’écouter jouer quelques morceaux !

https://bfm.limoges.fr/evenement/buddy-holly-bb-king-bonamassa-et-moi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-01T10:00:00+01:00

2023-03-31T18:00:00+02:00 ©John Redman

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bfm Centre-Ville - Pôle Image et Son Adresse 2 place Aimé Césaire 87000 Limoges Clos Moreau Ville Limoges lieuville Bfm Centre-Ville - Pôle Image et Son Limoges Departement Haute-Vienne

Bfm Centre-Ville - Pôle Image et Son Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Buddy Holly, B.B. King, Bonamassa et moi ! Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son 2023-03-01 was last modified: by Buddy Holly, B.B. King, Bonamassa et moi ! Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son Bfm Centre-Ville - Pôle Image et Son 1 mars 2023 Bfm Centre-Ville - Pôle Image et Son Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne