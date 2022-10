Passe la bulle à ton voisin Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Passe la bulle à ton voisin Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son, 30 novembre 2022, Limoges. Passe la bulle à ton voisin 30 novembre – 31 décembre Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son

Accès libre

Une exposition rétrospective du travail de création des mineurs de la Maison d’arrêt de Limoges, accompagnés par l’illustrateur Michaël Bettinelli. Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son 2 place Aimé Césaire 87000 Limoges Clos Moreau Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bfm.limoges.fr/evenement/passe-la-bulle-ton-voisin »}] Une exposition rétrospective du travail de création des mineurs de la Maison d’arrêt de Limoges, accompagnés par l’illustrateur Michaël Bettinelli sous forme de planches de bande dessinée. Un regard croisé sur le travail de l’artiste et le parcours des mineurs.

Une fenêtre ouverte sur le monde pour oublier le quotidien de l’enfermement. Michaël Bettinelli est graphiste de formation. Il est aussi auteur-illustrateur de BD et vit à Limoges. Il a publié, entre autres, la série à succès Le Grimoire Pourpre, dans laquelle, imprégné par les contes et légendes du Limousin, il revisite les récits fantastiques et diaboliques en inventant des aventures facétieuses qui font toujours la part belle à la découverte de notre patrimoine. Exposition proposée par DPJJ – en collaboration avec la DRAC, la Maison d’arrêt de Limoges et l’EN. https://bfm.limoges.fr/evenement/passe-la-bulle-ton-voisin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-30T10:00:00+01:00

2022-12-31T18:00:00+01:00 ©Michaël Betinelli

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bfm Centre-Ville - Pôle Image et Son Adresse 2 place Aimé Césaire 87000 Limoges Clos Moreau Ville Limoges lieuville Bfm Centre-Ville - Pôle Image et Son Limoges Departement Haute-Vienne

Bfm Centre-Ville - Pôle Image et Son Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Passe la bulle à ton voisin Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son 2022-11-30 was last modified: by Passe la bulle à ton voisin Bfm Centre-Ville – Pôle Image et Son Bfm Centre-Ville - Pôle Image et Son 30 novembre 2022 Bfm Centre-Ville - Pôle Image et Son Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne