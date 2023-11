Journée convention des droits de l’enfant Bfm centre-ville – Pôle Enfance Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Journée convention des droits de l’enfant Bfm centre-ville – Pôle Enfance Limoges, 25 novembre 2023, Limoges. Journée convention des droits de l’enfant Samedi 25 novembre, 10h00 Bfm centre-ville – Pôle Enfance Se renseigner au 05 55 45 96 80 Des animations tout au long de la journée à l’espace enfance de la Bfm centre-ville.

Au programme :

Mise en valeur de la CIDE avec un livre sur les droits des enfants exposé dans la colonne Totem du rez-de-chaussée.

10 h 30 – 12 h : Graine de philosophe (différences) / 7 à 11 ans

14 h – 15 h : Heure du conte thématique sur la pauvreté, le partage, la guerre et lecture des droits du CIDE.

16 h 30 – 17 h 30 : Karaoké spécial Kids united

En continu : Fresque participative (couloir jeunesse) avec les interventions de bénévoles de l’unicef qui expliqueront le rôle joué par leur association pour la défense des enfants

Plus de renseignements au pôle Enfance 05 55 45 96 80 Bfm centre-ville – Pôle Enfance 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

Bfm centre-ville - Pôle Enfance
2 place Aimé Césaire
Limoges 87000
Clos Moreau
Haute-Vienne
Nouvelle-Aquitaine

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

