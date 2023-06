Projection bfm centre-ville – Pôle Enfance Limoges, 19 juillet 2023, Limoges.

Projection Mercredi 19 juillet, 15h00 bfm centre-ville – Pôle Enfance

Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une boîte de crayons, les couleurs sont partout ! Même la musique a ses couleurs ! Un programme de 6 courts-métrages qui fera découvrir aux plus petits un univers bariolé et bigarré.

Pour les 3 ans et +.

bfm centre-ville – Pôle Enfance 2 place Aimé Césaire 87000 Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T15:00:00+02:00 – 2023-07-19T16:30:00+02:00

©Pixabay