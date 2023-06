Projection bfm centre-ville – Pôle Enfance Limoges, 12 juillet 2023, Limoges.

Projection Mercredi 12 juillet, 15h00 bfm centre-ville – Pôle Enfance

Un petit garçon, ses parents et sa grand-mère prennent la route en direction de la mer. Sur la plage, il se fait vite de nouveaux copains. Une chose est sûre : ce sera, pour tout le monde, des vacances inoubliables… Un film sous influences estivales, festives et délirantes…

Pour les 8 ans et +.

bfm centre-ville – Pôle Enfance 2 place Aimé Césaire 87000 Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T15:00:00+02:00 – 2023-07-12T16:30:00+02:00

2023-07-12T15:00:00+02:00 – 2023-07-12T16:30:00+02:00

©Pixabay