Le petit théâtre des opérations Bfm centre-ville – Passerelle Image et Son Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Le petit théâtre des opérations Bfm centre-ville – Passerelle Image et Son Limoges, 2 novembre 2023, Limoges. Le petit théâtre des opérations 2 novembre – 30 décembre Bfm centre-ville – Passerelle Image et Son Accès libre La BFM accueille une exposition de bande dessinée drôle et instructive consacrée aux histoires incroyables mais vraies des deux guerres mondiales. Héros ou héroïnes injustement méconnu(e)s, faits d’armes étonnants, cette exposition reprend des histoires complètes tirées de la série BD Le Petit Théâtre des Opérations.

Mises en dessin par Monsieur le Chien et Virginie Augustin, les histoires racontées par Julien Hervieux, ancien professeur d’Histoire, scénariste et Youtubeur, mettent tout le monde d’accord. Et si vous vous posez la question : oui, toutes ces histoires sont vraies ! Bfm centre-ville – Passerelle Image et Son 2 place Aimé Césaire 87 Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T10:00:00+01:00 – 2023-11-02T18:00:00+01:00

2023-12-30T10:00:00+01:00 – 2023-12-30T18:00:00+01:00 ©Fluide Glacial Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bfm centre-ville - Passerelle Image et Son Adresse 2 place Aimé Césaire 87 Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Bfm centre-ville - Passerelle Image et Son Limoges latitude longitude 45.82666;1.259213

Bfm centre-ville - Passerelle Image et Son Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/