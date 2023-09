BFM Centre-Ville – Conférence Zen BFM Centre-Ville Limoges, 12 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le jeudi 12 octobre à la BFM Centre-Ville de Limoges, à partir de 19H,

Assistez à la conférence zen « Libre de soi, libre de tout » présentée par Laura Hosetsu Rôshi.

Réservations par téléphone ou par mail..

2023-10-12 fin : 2023-10-12 . EUR.

BFM Centre-Ville Place Aimé Césaire

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Thursday October 12 at the BFM Centre-Ville in Limoges, from 7pm,

Attend the Zen conference « Libre de soi, libre de tout » presented by Laura Hosetsu Rôshi.

Reservations by phone or e-mail.

Jueves 12 de octubre en el BFM Centre-Ville de Limoges, a partir de las 19.00 horas,

Asista a la conferencia zen « Libre de soi, libre de tout » presentada por Laura Hosetsu Rôshi.

Reservas por teléfono o correo electrónico.

Am Donnerstag, den 12. Oktober, im BFM Centre-Ville in Limoges, ab 19H,

Besuchen Sie den Zen-Vortrag « Libre de soi, libre de tout », der von Laura Hosetsu Rôshi präsentiert wird.

Reservierungen per Telefon oder E-Mail.

Mise à jour le 2023-09-14 par OT Limoges Métropole