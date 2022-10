Braderie Patrimoine Bfm Centre-ville Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Accès libre

Cet automne, une braderie de documents anciens vous attend à la Bfm centre-ville ! Bfm Centre-ville Bibliothèque francophone multimédia de limoges Clos Moreau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bfm.limoges.fr/evenement/braderie-patrimoine »}]

05 55 45 96 00 https://bfm.limoges.fr/ La braderie aura lieu à la Bfm centre-ville, dans l’espace de convivialité. De 10 h à 18 h / Accès libre La Bfm de Limoges met en vente des documents issus de ses anciennes collections dont la conservation n’est plus nécessaire à l’aune de leur état, actualité documentaire et en regard de leur présence dans les collections nationales. Les tarifs sont en fonction de la date des documents, de leur typologie (périodiques, monographies, partitions, etc.) et de leur état physique ; est pris également en compte la présence ou non de reliures, demi-reliure. Périodiques : 2 € le numéro Monographies : à l’unité : 2 €, 4 €, 6 €, 10 €, 20 € Séries constituées : 10 €, 20 € https://bfm.limoges.fr/evenement/braderie-patrimoine

