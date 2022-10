Panorama culturel européen : La République tchèque Bfm Centre-ville Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Toute une journée pour se forger des repères culturels et découvrir la culture tchèque : littérature, musique, cinéma.. Bfm Centre-ville Bibliothèque francophone multimédia de limoges Clos Moreau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

05 55 45 96 00 https://bfm.limoges.fr/ À l’occasion de la présidence du Conseil de l’Union européenne par la République tchèque, la Maison de l’Europe en Limousin et la Bfm vous invitent à une journée de découverte de la culture tchèque : cinéma, littérature, musique. 15 h : Projection d’un film d’animation tchèque à destination des enfants (à partir de 7 ans) / Bfm centre-ville (salle de l’heure du conte)

15 h 30 : Projection d’un biopic tchèque sur Václav Havel / Bfm centre-ville (petit auditorium Image et son)

18 h : Petit panorama littéraire tchèque / Bfm centre-ville (espace de convivialité)

19 h : Petit panorama musical / Bfm centre-ville (espace de convivialité) Afin de mieux connaître nos voisins européens et promouvoir une culture humaniste chère aux fondateurs de l’Europe, la Bfm se met à l’heure tchèque ! Durant le mois de novembre, laissez-vous séduire par toute une série de documents en lien avec la culture tchèque au gré de vos déambulations dans les espaces de la Bfm : romans ; films ; musique. Ne manquez pas aussi les expositions consacrées à la ville de Pilsen jumelée avec Limoges depuis 1987, aux auteurs-illustrateurs jeunesse tchèques liés au mouvement de l’Education nouvelle ainsi qu’aux splendides gravures de l’artiste Pavel Macek. https://bfm.limoges.fr/evenement/panorama-culturel-europeen-la-republique-tcheque

2022-11-16T15:00:00+01:00

2022-11-16T20:00:00+01:00 Prague – Tomas Novak © EC – Service audiovisuel Union européenne 2021

