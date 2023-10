France Allemagne – Construire l’Europe Bfm centre-ville – Jardin d’hiver Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges France Allemagne – Construire l’Europe Bfm centre-ville – Jardin d’hiver Limoges, 8 décembre 2023, Limoges. France Allemagne – Construire l’Europe 8 – 22 décembre Bfm centre-ville – Jardin d’hiver Accès libre À l’occasion du 60ème anniversaire de la signature du traité de l’Élysée, l’ambassade d’Allemagne à Paris a réalisé une exposition sur 60 ans d’amitié et de coopération franco-allemande. Cette exposition vous propose de découvrir l’histoire passionnante de l’Union Européenne et le moteur principal de sa construction : la coopération franco-allemande.

Vernissage le jeudi 14 décembre à 17h en présence de Madame la Consule générale Stefanie Zeidler

Exposition proposée par le Consulat Général de la République fédérale d’Allemagne à Bordeaux. Bfm centre-ville – Jardin d’hiver 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T10:00:00+01:00 – 2023-12-08T18:00:00+01:00

2023-12-08T10:00:00+01:00 – 2023-12-08T18:00:00+01:00

2023-12-22T10:00:00+01:00 – 2023-12-22T18:00:00+01:00

