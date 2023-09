Cet évènement est passé Les expressions de la langue française Bfm centre-ville – Jardin d’hiver Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Les expressions de la langue française Bfm centre-ville – Jardin d’hiver Limoges, 12 septembre 2023, Limoges. Les expressions de la langue française 12 – 30 septembre Bfm centre-ville – Jardin d’hiver Accès libre Une exposition photo proposée par Photolim87.

Cette année, le thème « Les expressions de la langue Française » a été retenu pour cette exposition. Mission difficile pour les treize membres qui devront élire leurs photos ; celles qui symbolisent leurs passions, leurs univers, celles qui sauront interpeller, attirer, retenir et pourquoi pas séduire les visiteurs…. Bfm centre-ville – Jardin d’hiver 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.photolim87.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-12T10:00:00+02:00 – 2023-09-12T18:00:00+02:00

2023-09-12T10:00:00+02:00 – 2023-09-12T18:00:00+02:00

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:00:00+02:00

