Les Trésors de la Récup’ de Maëlle Huguen Bfm centre-ville – Jardin d’hiver Limoges, 5 juillet 2023, Limoges.

« Le recyclage est le fil conducteur de tout mon travail. J’utilise comme matière première les objets considérés comme détritus et des matériaux glanés dans la nature pour composer des tableaux sur le thème de l’eau.

Pour une première série de tableaux, j’ai récupéré des bouts de ficelle que j’ai enroulés dans du scotch, puis peints puis entremêlés de manière à évoquer le mouvement des vagues, la danse des algues dans l’eau, le creux et le bombés des dunes …

Pour une deuxième série de tableaux, je me suis amusée à ramasser des matériaux qui ont été transformés par l’eau: polis, brisés, patinés …

Le parti pris est d’éviter la colle quand c’est possible par souci écologique et donc de pratiquer la pression, le serrage des matières entre elles pour les maintenir et ainsi créer des tableaux. » Maëlle Huguen

https://www.maellehuguen.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T10:00:00+02:00 – 2023-07-05T18:00:00+02:00

2023-08-23T10:00:00+02:00 – 2023-08-23T18:00:00+02:00