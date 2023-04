En chair, en os et en esprit Bfm centre-ville – Jardin d’hiver Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges En chair, en os et en esprit Bfm centre-ville – Jardin d’hiver, 1 juin 2023, Limoges. En chair, en os et en esprit 1 – 30 juin Bfm centre-ville – Jardin d’hiver Accès libre Exposition d’une sélection des œuvres de l’artiste contemporaine Fîllînne Grandhomme, peintre et sculptrice. Bfm centre-ville – Jardin d’hiver 2 place Aimé Césaire 87000 Limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-01T10:00:00+02:00 – 2023-06-01T18:00:00+02:00

2023-06-30T10:00:00+02:00 – 2023-06-30T18:00:00+02:00 ©Fîllînne Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bfm centre-ville - Jardin d'hiver Adresse 2 place Aimé Césaire 87000 Limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Bfm centre-ville - Jardin d'hiver Limoges

Bfm centre-ville - Jardin d'hiver Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

En chair, en os et en esprit Bfm centre-ville – Jardin d’hiver 2023-06-01 was last modified: by En chair, en os et en esprit Bfm centre-ville – Jardin d’hiver Bfm centre-ville - Jardin d'hiver 1 juin 2023 Bfm centre-ville - Jardin d'hiver Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne