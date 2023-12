La nuit de la Lecture à la Bfm Bfm centre-ville – Hall Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

La nuit de la Lecture à la Bfm Samedi 20 janvier 2024, 18h00 Bfm centre-ville – Hall

2024-01-20T18:00:00+01:00 – 2024-01-20T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-20T18:00:00+01:00 – 2024-01-20T23:59:00+01:00 Le samedi 20 janvier 2024, à l’occasion de la manifestation nationale des Nuits de la lecture, venez passer une soirée mémorable à la Bfm. Ce jour-là, la bibliothèque sera ouverte en continu de 10h à minuit mais c’est véritablement à partir de 18h qu’elle se transformera en un palais éphémère dédié cette année au thème du corps et animé par de nombreuses activités, surprises et performances artistiques accessibles à tous. L’on pourra également se restaurer sur place mais aussi, pour les soixante chanceux qui auront été tirés au sort, dormir à la bibliothèque au pied de son rayon favori ! Bfm centre-ville – Hall 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine ©Aurore Bressy Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Code postal 87000 Lieu Bfm centre-ville - Hall Adresse 2 place Aimé Césaire Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Bfm centre-ville - Hall Limoges Latitude 45.826134 Longitude 1.259288 latitude longitude 45.826134;1.259288

