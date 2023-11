De fonds en comble. Petits trésors & curiosités de la Bfm Bfm centre-ville – Hall Limoges, 19 décembre 2023, Limoges.

De fonds en comble. Petits trésors & curiosités de la Bfm 19 décembre 2023 – 20 mars 2024 Bfm centre-ville – Hall Accès libre

À partir des collections historiques ou plus récentes de la bibliothèque, une sélection d’objets et de documents insolites, méconnus ou uniques qui font la richesse et la singularité de la Bfm.

À la façon ancienne des cabinets de curiosités, l’on croisera ici une lettre d’Aragon ou de Camus, là des manuscrits d’écrivains et des livres dédicacés par de grands noms, des dessins originaux d’illustrateurs, un volumen et un incunable…

Mais encore, le plus petit livre de la bibliothèque, un télé-agrandisseur des années 1980, des affiches du Limoges d’antan, un appareil à microfilms, un livre à fermoir ou un petit mot de Renoir…

Un inventaire de la face cachée de la Bfm, rien de moins !

Bfm centre-ville – Hall 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

