Prêt.e à t’engager ? Bfm centre-ville – Hall Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Prêt.e à t’engager ? Bfm centre-ville – Hall Limoges, 6 décembre 2023, Limoges. Prêt.e à t’engager ? Mercredi 6 décembre, 13h30 Bfm centre-ville – Hall Accès libre Prêt.e à vous engager pour une cause qui vous tient à coeur ? Volontariat, bénévolat, citoyenneté… Découvrez avec Infos Jeunes Limoges toutes les opportunités d’engagement citoyen et autres expériences alternatives qui s’offrent à vous, pour participer à des missions solidaires, développer de nouvelles compétences ou encore découvrir de nouvelles activités !

www.infojeunes-na.fr/ Bfm centre-ville – Hall 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.infojeunes-na.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

