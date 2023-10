Visite des expositions « Je FALC donc je lis ! » et « Sortir du cadre » Bfm centre-ville – Hall Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Visite des expositions « Je FALC donc je lis ! » et « Sortir du cadre » Bfm centre-ville – Hall Limoges, 22 novembre 2023, Limoges. Visite des expositions « Je FALC donc je lis ! » et « Sortir du cadre » Mercredi 22 novembre, 15h00 Bfm centre-ville – Hall Accès libre L’association Actions pour l’Autisme Asperger Limoges et la maison d’édition de livres jeunesse adaptés Mes mains en Or vous présentent leurs expositions, afin de mettre en lumière des personnes autistes et plus largement des personnes atteintes d’un handicap, qui ont des talents parfois bien cachés. En préambule, rencontre avec les partenaires de la Bfm. Bfm centre-ville – Hall 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bfm centre-ville - Hall Adresse 2 place Aimé Césaire Ville Limoges

