Visite guidée de l'exposition Sortir du cadre / Atelier autour des mots Bfm centre-ville – Hall Limoges

Limoges Visite guidée de l’exposition Sortir du cadre / Atelier autour des mots Bfm centre-ville – Hall Limoges, 18 novembre 2023, Limoges. Visite guidée de l’exposition Sortir du cadre / Atelier autour des mots Samedi 18 novembre, 10h00 Bfm centre-ville – Hall Accès libre Les personnes autistes ont des talents parfois bien cachés, rarement visibles. L’association Actions pour l’Autisme Asperger présente les œuvres uniques et très variées d’artistes « différents ». Tout public Bfm centre-ville – Hall 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.actionsautismeasperger.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T11:00:00+01:00

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T11:00:00+01:00
Bfm centre-ville - Hall
2 place Aimé Césaire
Limoges 87000
Haute-Vienne
Nouvelle-Aquitaine

