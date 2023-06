La fête en photo Bfm centre-ville – Hall Limoges, 1 août 2023, Limoges.

La fête en photo 1 – 30 août Bfm centre-ville – Hall Accès libre

Photofer87 est une association du comité d’activités sociales et culturelles interentreprises SNCF de la région de Nouvelle Aquitaine. Elle offre à ses membres (cheminots ou non) une structure d’accueil et de services autour d’un intérêt commun qui est la photographie, considérée comme moyen d’expression artistique. Ces membres, toujours à la recherche de nouveautés et de perfectionnement dans la pratique de leur loisir, participent avec enthousiasme aux concours régionaux et nationaux, mais aussi aux expositions à travers le département de la Haute-Vienne.

Bfm centre-ville – Hall 2 place Aimé Césaire 87000 lImoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.photofer87.fr/ »}]

©Emmanuel Faure