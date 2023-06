Le Tour dans l’rétro / Visites guidées de l’exposition Bfm centre-ville – Hall Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Le Tour dans l’rétro / Visites guidées de l’exposition Bfm centre-ville – Hall Limoges, 21 juin 2023, Limoges. Le Tour dans l’rétro / Visites guidées de l’exposition 21 et 28 juin Bfm centre-ville – Hall Sur inscription Gilles Rafesthain, un de nos collectionneurs, vous proposera des visites guidées de l’exposition les mercredis 21 et 28 juin à 15 h.

Sur inscription au 05 55 45 96 00. Bfm centre-ville – Hall 2 place Aimé Césaire 87000 lImoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T15:00:00+02:00 – 2023-06-21T16:00:00+02:00

