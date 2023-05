Le Tour dans l’rétro Bfm centre-ville – Hall Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Le Tour dans l’rétro Bfm centre-ville – Hall, 16 juin 2023, Limoges. Le Tour dans l’rétro 16 juin – 29 juillet Bfm centre-ville – Hall Accès libre À l’occasion du passage du Tour de France, le samedi 8 juillet prochain à Limoges, la ville de Limoges en collaboration avec deux collectionneurs privés locaux, vous proposent une exposition autour de cette course mythique.

Objets publicitaires, affiches, articles de presse, diaporamas vous permettront de découvrir la grande histoire du Tour de France. Bfm centre-ville – Hall 2 place Aimé Césaire 87000 lImoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T10:00:00+02:00 – 2023-06-16T18:00:00+02:00

