Portraits d’écrivains Bfm centre-ville – Hall Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

Portraits d’écrivains Bfm centre-ville – Hall, 12 mai 2023, Limoges. Portraits d’écrivains 12 – 27 mai Bfm centre-ville – Hall Entrée libre À l’occasion de Lire à Limoges, venez admirer une cinquantaine de portraits d’écrivains – aux mains aussi expressives que leurs visages – réalisés par la photographe Hannah Assouline.

Photographe indépendante, Hannah Assouline exerce depuis plus de trente ans. Elle a notamment participé à la création de l’Evénement du Jeudi (1984) et de Marianne (1997).

Spécialisée dans les portraits d’écrivains, dont elle photographie également les mains, elle travaille essentiellement pour la presse et l’édition. Ses photos sont distribuées par l’agence Opale.

Inauguration et présentation de l’exposition par la photographe le vendredi 12 mai à 19 h 30.

http://hannahassouline.com/

http://hannahassouline.com/portfolio-items/mainsecrivains/

https://www.facebook.com/hannah.assouline.3 Bfm centre-ville – Hall 2 place Aimé Césaire 87000 lImoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://lire.limoges.fr/ »}, {« link »: « http://hannahassouline.com/ »}, {« link »: « http://hannahassouline.com/portfolio-items/mainsecrivains/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/hannah.assouline.3 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T10:00:00+02:00 – 2023-05-12T18:00:00+02:00

2023-05-27T10:00:00+02:00 – 2023-05-27T18:00:00+02:00 ©Hannah Assouline

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bfm centre-ville - Hall Adresse 2 place Aimé Césaire 87000 lImoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Bfm centre-ville - Hall Limoges

Bfm centre-ville - Hall Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Portraits d’écrivains Bfm centre-ville – Hall 2023-05-12 was last modified: by Portraits d’écrivains Bfm centre-ville – Hall Bfm centre-ville - Hall 12 mai 2023 Bfm centre-ville - Hall Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne