Visite guidée à la Bfm Bfm centre-ville – Hall, 18 février 2023, Limoges.

Sur inscription

Cette semaine sur la thématique : Découverte de l’exposition « Livres d’artistes »

Bfm centre-ville – Hall 2 place Aimé Césaire 87000 lImoges Clos Moreau Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Constituée depuis plus de 30 ans, la collection de livres d’artistes de la Bfm est riche d’environ 800 titres.

Depuis 2018, en collaboration avec l’équipe de la 7 à Limoges, des séquences filmées sous forme de mini clips sont réalisées (au nombre de 74). Elles permettent d’alimenter un catalogue virtuel, accessible depuis le site internet de la chaine locale, de la Bfm et des réseaux sociaux.

C’est l’occasion de rendre visible des documents conservés dans les réserves patrimoniales, en raison de leur rareté et de leur fragilité.

Organiser une exposition autour du livre d’artiste, permettrait de faire sortir ces livres de leur réserve et de mettre en avant le travail réalisé pour les mettre en valeur.

Comme une « porte ouverte sur la création, c’est la mise en lumière des artistes, de leurs créations et de notre patrimoine.

Il s’agit d’oser faire voir, d’oser partager des livres ou « œuvres », souvent inclassables qui provoquent étonnement et curiosité.

Cette exposition s’adresse à tous les publics, en proposant des visites découvertes aux adultes et au jeune public.

©Bfm