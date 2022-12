Une heure avec… Olivier Rolin Bfm centre-ville – Hall, 26 janvier 2023, Anstaing.

Une heure avec… Olivier Rolin Jeudi 26 janvier 2023, 18h30 Bfm centre-ville – Hall

Sur inscription

Au gré d’une déambulation dans les espaces de la Bfm, découvrez les œuvres qui inspirent l’homme et l’auteur.

Bfm centre-ville – Hall 2 place Aimé Cesaire Anstaing 59152 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.chaminadour.com/ »}, {« link »: « https://bfm.limoges.fr/evenement/une-heure-avec-olivier-rolin »}]

Dans le cadre de la résidence d’écriture portée par les Rencontres de Chaminadour, la Bfm a l’honneur de recevoir l’auteur Olivier Rolin. Elle proposera des temps de rencontres à destination du grand public ainsi que du public scolaire et universitaire.

Né en 1947, Olivier Rolin est auteur de romans, récits de voyage, essais.

Il passe une partie de sa jeunesse au Sénégal, puis étudie au lycée Louis-le-Grand et à l’École normale supérieure. Il est diplômé en lettres et en philosophie. Dans les années 70, il s’engage dans un mouvement maoïste.

Il est un temps journaliste (pour Libération, Le Nouvel Observateur) et éditeur au Seuil.

Son œuvre, interrogeant l’histoire et les utopies, est inspirée par Mai 68 et son engagement politique, ainsi que par ses nombreux voyages, en particulier en Russie.

Il est notamment l’auteur de Port-Soudan (prix Femina 1993), Tigre en papier (Prix France Culture 2003), Le Météorologue (Prix du Style 2014) ou Vider les lieux (Gallimard, 2022). Il a aussi réalisé le documentaire Solovki, la bibliothèque disparue (2013).

Jeudi 26 janvier à 18 h 30 : Au gré d’une déambulation dans les espaces de la Bfm, découvrez les œuvres qui inspirent l’homme et l’auteur.

https://bfm.limoges.fr/evenement/une-heure-avec-olivier-rolin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T18:30:00+01:00

2023-01-26T20:00:00+01:00

©Francesca Mantovani