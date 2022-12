Nuit de la Lecture Bfm centre-ville – Hall Anstaing Catégories d’évènement: Anstaing

Nord

Nuit de la Lecture Bfm centre-ville – Hall, 21 janvier 2023, Anstaing. Nuit de la Lecture Samedi 21 janvier 2023, 18h00 Bfm centre-ville – Hall Une nuit sous le thème de la peur… Bfm centre-ville – Hall 2 place Aimé Cesaire Anstaing 59152 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://centrenationaldulivre.fr/actualites/les-nuits-de-la-lecture-du-19-au-22-janvier-2023-une-7e-edition-autour-du-theme-de-la »}] À l’occasion de la manifestation nationale des Nuits de la lecture, organisée par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, la Bfm du centre-ville restera ouverte en continu de 18h à minuit.

En plus de ses services habituels, la bibliothèque proposera au fil de la soirée animations et réjouissances variées, pour satisfaire petits et grands autour du thème de la peur. Quittez pour quelques heures l’agitation du monde et venez frissonner aux côtés des bibliothécaires.

Tout au long de la soirée : enquêtes, ateliers, jeux, expositions…

