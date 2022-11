Livres d’artistes Bfm centre-ville – Hall Anstaing Catégories d’évènement: Anstaing

Nord

Livres d’artistes Bfm centre-ville – Hall, 15 décembre 2022, Anstaing. Livres d’artistes 15 décembre 2022 – 15 février 2023 Bfm centre-ville – Hall

Accès libre

Une sélection unique de livres ou « œuvres », souvent inclassables, qui susciteront à n’en pas douter votre étonnement et curiosité. Bfm centre-ville – Hall 2 place Aimé Cesaire Anstaing 59152 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://bfm.limoges.fr/evenement/livres-dartistes »}] Constituée depuis plus de 30 ans, la collection de livres d’artistes de la Bfm est riche d’environ 800 titres. Pour vous elle sort des réserves patrimoniales (qui assurent leurs conservations en raison de leur rareté et de leur fragilité) pour vous offrir « une porte ouverte sur la création ». Une sélection unique de vos bibliothécaires pour mettre en lumière les artistes, leurs créations et les techniques afférentes. Des livres ou « œuvres », souvent inclassables qui susciteront, à n’en pas douter, votre étonnement et curiosité. https://bfm.limoges.fr/evenement/livres-dartistes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-15T10:00:00+01:00

2023-02-15T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Anstaing, Nord Autres Lieu Bfm centre-ville - Hall Adresse 2 place Aimé Cesaire Ville Anstaing lieuville Bfm centre-ville - Hall Anstaing Departement Nord

Bfm centre-ville - Hall Anstaing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anstaing/

Livres d’artistes Bfm centre-ville – Hall 2022-12-15 was last modified: by Livres d’artistes Bfm centre-ville – Hall Bfm centre-ville - Hall 15 décembre 2022 Anstaing Bfm centre-ville - Hall Anstaing

Anstaing Nord